Науковці розповіли, чому не варто користуватися будильником на смартфоні

Масова розсилка на пошту, постійні повідомлення з соціальних мереж або сповіщення про оновлення прошивки телефона – головні чинники, які, здається, не дозволяють смартфону замовкнути бодай на хвилину. Але жоден з них не повинен порушувати ваш сон.

І хоча вчені вже десятки раз довели, що наша залежність від гаджетів (зокрема випромінювання блакитного світла) згубно позначається на нашому здоров'ї, типовий ранок кожної другої людини все ж починається з телефона. Загалом, варто нарешті визнати, що спати в одній кімнаті, де є смартфон, – погано, настільки ж, наскільки використання його як інструменту для пробудження.

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Так чому ж старий добрий будильник кращий за програми на сучасному гаджеті? Для початку тим, що він не випромінює характерне для електроніки блакитне світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну – гормону, який виробляється в шишкоподібних залозах головного мозку та відповідає за регуляцію сну. Для того, щоб він вироблявся у достатній кількості необхідна повна темрява у спальні.

Гаджети часто відволікають нас від сну / Health Magazine

Зловживання телефонами (особливо вночі) може порушити ваші добові ритми (внутрішній годинник тіла), що не тільки компрометує кількість та якість сну, а й може стати причиною виникнення безлічі інших проблем, починаючи з травної системи організму і закінчуючи гормонами.

А чому не можна спати в одній кімнаті з телефоном? Фахівці пояснюють, що, коли в спальні присутній телефон, навіть якщо ви не відповідаєте на робочі листи та не перевіряєте стрічку в Instagram, кімната на підсвідомому рівні асоціюється у вас з роботою (звідси стрес, тривожність), а не з місцем для відпочинку. До того ж, часто виникає спокуса на ніч перевірити (читайте – зависнути на пару годин) стрічку соцмереж.

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