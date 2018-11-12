Швидкість витрати калорій пов'язали з часом доби

Людський організм "спалює" калорії не лише при активному навантаженні, але і в стані спокою. Енергія потрібна постійно – і для дихання, і для роботи внутрішніх органів, включаючи мозок, і для підтримки потрібної температури тіла.

Досі вчені не могли точно сказати, наскільки ця витрата стабільна або змінюється у залежності від змін добової активності тіла, яку задають добові ритми.

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Однак нова праця команди професора Гарвардської школи медицини Жанни Даффі (Jeanne Duffy) показала, що в другій половині дня навіть у стані спокою наше тіло витрачає енергії більше, ніж уранці. Про це дослідники пишуть в статті, опублікованій в журналі Current Biology.

Автори працювали з сімома здоровими добровольцями, які протягом трьох тижнів ізолювались в приміщенні без вікон, з повністю штучним освітленням. Це дозволяло чітко регулювати ритми їх "внутрішнього біологічного годинника": кожну наступну добу "ніч" для них наступала на чотири години пізніше за попередню.

Виявилося, що зранку калорії спалюються гірше / Woman

Добова періодичність витрати енергії в стані спокою виявилася у всіх піддослідних, хоча точний момент настання максимумів і мінімумів міг відрізнятися досить помітно. У середньому пік припадав приблизно на 17 годин штучно регульованих діб, хоча в окремих людей він міг наступати і о 14, і о 20 годині. При цьому "спалювалося" приблизно на 129 калорій більше середнього рівня. А мінімум – близько п'ятої години штучного ранку – варіювався в проміжку від двох до восьми годин.

За словами вчених, така варіабельність абсолютно нормальна для добових ритмів різних людей, недарма одні з нас вважаються "совами", а інші – "жайворонками". Проте загальна схема зберігається незмінною і у тих, і в інших: регулярність добових ритмів активності відбивається і на витраті енергії.

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