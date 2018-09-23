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Науковці пояснили, як конкуренція впливає на колектив
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Дослідження про це з'явилося в журналі Science Advances. Його провела об'єднана група вчених з Університету Британської Колумбії, Принстонського університету і Університету Екс-Марселя.
Homo sapiens – один з видів, у якого найбільш розвинене співробітництво та взаємодопомога. Багато задач людина здатна вирішити тільки взаємодіючи з іншими членами групи. Джерела та причини такої просоціальної поведінки як і раніше залишаються для вчених цікавим питанням.
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Цього разу дослідники спробували з'ясувати, як конкуренція між групами може впливати на силу соціальних взаємодій всередині кожної з них. Оскільки в сучасному світі найбільше виражена конкуренція в економічній сфері, а саме – між окремими фірмами, вчені вирішили проаналізувати саме цей рівень соціальних відносин.
Дослідники в лабораторних умовах створили імітацію ринкового середовища, ґрунтуючись на галузевих даних. Учасників експерименту попросили зіграти в гру на створення суспільного блага – класичний метод експериментальної економіки. Суть таких ігор полягає в тому, що кожен учасник має обрати, жертвує він свої активи на користь якогось загального фонду, який згодом принесе вигоду всім учасникам, чи ні. Віддалене повернення коштів учасникам можливе, тільки якщо кожен гравець зробить рівноцінний внесок. В іншому випадку створити суспільне благо не вийде.
Вчені проводили гру двічі. У перший раз – без будь-яких додаткових зовнішніх впливів, традиційним способом. Вдруге – вносячи елемент конкуренції між групами. Так, у першій версії гри проводили кілька раундів, в кожному з яких учасників об'єднували з новими партнерами. Всім гравцям роздавали по 10 євро. Обидві сторони повинні були вирішити, яку частину грошей вони готові віддати до загального фонду. У другій версії гри учасникам вже доводилося порівнювати, яка сума в результаті виявиться у конкурентній групі, а яка – у "рідній". Від їх співвідношення залежало, який прибуток у результаті може принести загальний фонд. Готовність гравців віддавати великі суми до фонду підвищувалася. Так, учасники демонстрували більш соціальну поведінку, тобто ставили цілі групи вище власних. Цей результат був узгоджений з галузевими даними.
Висновки дослідження допоможуть підприємцям усвідомити користь як конкуренції, так і згуртованості колективу з несподіваної точки зору. Ще одна цікава праця вчених про поведінку співробітників компаній показала, що люди, які працюють на останніх поверхах будинків, схильні приймати більш ризиковані фінансові рішення.
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