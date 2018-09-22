У Канаді з'явилася вакансія дегустатора марихуани

Експерти повинні будуть писати статті або записувати відео зі своїми враженнями про сорти марихуани і публікувати їх в соціальних мережах.

Канадська компанія A Higher Level Of Thought (AHLOT) відкрила вакансію "знавця-експерта" в області куріння марихуани. До завдань входить оцінка якості конопель від місцевих виробників.

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Вакансія не має на увазі неповну зайнятість. В описі роботи від AHLOT зазначено, що кількість годин на місяць не повинна перевищувати 12. При цьому вони обіцяють платити до 50 канадських доларів (майже 39 доларів) за годину. Заявку на вакансію можна подати до 17 жовтня. Всі кандидати повинні бути старше 19 років, але для тих, хто живе в Альберті і Квебеку поріг нижчий на рік.

Earn $50/hr. to evaluate the best that Canada’s growers have to offer. Must be of legal age to apply.https://t.co/U83PvBOdFL pic.twitter.com/4yGDy2mxEE — AHLOT (@thinkahlot) 17 вересня 2018 р.

У той же час AHLOT прямо вказує, що приховати від начальства на основній роботі куріння канабісу не вдасться. "Якщо у вас є якісь проблеми з публічним вживанням марихуани, то ця вакансія не для вас", – зазначено в описі роботи.

"Знавці-експерти" писатимуть статті або записуватимуть відео зі своїми враженнями про сорти марихуани і публікувати їх в соціальних мережах. Також в обов'язки входить відвідування заходів AHLOT.

В описі вакансії вказано, що ця робота "допоможе канадцям розібратися в складній системі брендів і типів канабісу". Також, на думку представників компанії, наявність декількох експертів допоможе адекватно оцінити різні види марихуани.

Вакансія відкрита тільки для жителів Канади.

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