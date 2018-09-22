Ці продукти необхідно вживати тим, хто веде сидячий спосіб життя

Що потрібно їсти при сидячому способі життя / THE GRF DIET PLAN

Людям, які через роботу або інші причини змушені багато часу сидіти на стільці, лікарі наполегливо рекомендують додати до раціону саме ці продукти.

Зокрема, при сидячому способі життя потрібно обов'язково їсти ягоди, вважають фахівці. Малорухливість сприяє розвитку запальних процесів в організмі через мляве кровопостачання та недостатнє у зв'язку з цим живлення тканин. Багато ягід містять в собі велику кількість флавоноїдів – антиоксидантних речовин, що ефективно борються із запальними процесами.

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Також надзвичайно корисні горіхи: в щоденному раціоні обов'язково має бути присутня жменя будь-яких горіхів. Цей продукт містить корисні жирні кислоти омега-3 в поєднанні з високим рівнем клітковини – цей мікс має виражену протизапальну дію на кишківник, який особливо сильно страждає від тривалого сидіння.

Додайте до раціону невелику кількість горіхів / Medical News Today

Крім цього, знадобиться оливкова олія. За словами експертів, оливкова олія знижує ризики розвитку хвороб серцево-судинної системи, а також стимулює жировий метаболізм і допомагає не набирати зайву вагу.

Крім того, при малорухливому способі життя або сидячій роботі рекомендуються імбир і часник. Імбир відрізняється підвищеним рівнем антиоксидантів, які допомагають від запалень, а часник – речовиною аліцином, під впливом якого організм краще контролює вміст жирів і цукру в крові.

Часник теж дуже корисний / Cooking Light

Інші корисні продукти – це ананас і авокадо. Компоненти ананаса йдуть на користь обміну речовин, стимулюють організм активніше використовувати власний жир для вироблення енергії. Авокадо сприяє виробленню інсуліну, захищаючи від підвищення цукру в крові та пов'язаних з цим неприємних наслідків.

Не нехтуйте вживанням авокадо / Fox News

Корисно вживати в їжу тим, хто багато часу проводить на стільці, жирну морську рибу – в ній відсутні небезпечні для організму трансжири, натомість міститься багато корисного жиру, необхідного організму для активних фізіологічних функцій.

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