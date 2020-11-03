Науковці пояснили, у чому успіх серіалу Гра престолів і книжок Джорджа Мартіна

Математики та літературознавці з університету у Великобританії проаналізували фентезійний цикл "Пісня льоду і вогню" Джорджа Мартіна та пояснили успіх цих книг, а також серіалу "Гра престолів", знятого за ним. Розповідаємо, чому ці твори стали улюбленими для мільйонів.

За структурою оповідання твори американського письменника визнали дуже схожими на ісландські саги, які характеризуються реалістичністю, на відміну, наприклад, від епосу "Беовульф" та інших аналогічних текстів європейського Середньовіччя.

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Популярність "Гри престолів" пов'язана з тим, що упродовж усього шоу його головні герої несподівано вмирали або міняли свій статус, залишаючи у глядачів відчуття випадковості того, що відбувається, а контакти між ними можна порівняти зі спілкуванням звичайних людей у реальному житті. Це дозволяє досить легко запам'ятовувати сюжетні лінії й особливості взаємин персонажів, попри їхню кількість.

Нагадаємо, раніше Джордж Мартін розповів, що з-поміж усіх сезонів "Гра престолів" у нього є одна сцена, яка подобається найменше. Спойлер: її можна побачити у першому ж сезоні культового серіалу.

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