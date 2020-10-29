Велика маленька брехня: Ніколь Кідман підтвердила, що третій сезон таки вийде

Голлівудська актриса Ніколь Кідман підтвердила, що третій сезон "Великий маленької брехні" перебуває у розробці. Під час інтерв'ю для подкасту Jam Nation на iHeart Radio, Кідман розповіла, що автор роману Ліана Моріарті працює над новою книгою, яка ляже в основу третього сезону шоу від HBO.

Тож на нас очікує продовження надзвичайно популярного серіалу "Велика маленька брехня", в якому знялися багато крутих актрис.

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"Ми працюємо над новим сезоном, тому що жінки хочуть продовження", – додала Кідман, яка виконує роль Селести Райт.

На початку жовтня в інтерв'ю Marie Claire актриса розповіла, що каст серіалу з нетерпінням чекає роботи над наступним сезоном. "Знаєте, всі просто хочуть знову працювати разом", – розповіла Ніколь Кідман.

Нагадаємо, Ніколь Кідман, Джуліанна Мур і Меріл Стріп взяли участь в створенні виставки Метрополітен-музею "About Time: Fashion and Duration" про зв'язок моди та часу.

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