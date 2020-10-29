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Дивіться трейлер четвертого сезону серіалу Корона з Джилліан Андерсон

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Дивіться трейлер четвертого сезону Корони - фото 1
Дивіться трейлер четвертого сезону Корони

У мережі з'явився трейлер четвертого сезону серіалу Netflix "Корона". Він присвячений героїні Джилліан Андерсон, яка зіграла в проєкті британського прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

У трейлері Тетчер спілкується з королевою Єлизавета II, яку продовжила грати Олівія Колман.

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У продовженні проєкту з'являться принц Чарльза і Діана Спенсер у виконанні Джоша О'Коннора й Емми Коррін.

Подивитися четвертий сезон "Корони" можна буде вже 15 листопада.

Раніше вийшов тизер серіалу, присвячений принцесі Діані та принцу Чарльзу. Подивитися його можна за цим посиланням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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