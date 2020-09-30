Джордж Мартін розповів, яка сцена з Гри престолів найбільше йому не подобається

Джордж Мартін назвав сцену у Грі престолів, яка йому не подобається

В інтерв'ю виданню Entertainment Weekly Джордж Мартін розповів, що з-поміж усіх сезонів "Гра престолів" у нього є одна сцена, яка подобається найменше. Спойлер: її можна побачити у першому ж сезоні культового серіалу.

Найменш вдалою, на думку Джорджа Мартіна, стала сцена з самого початку фільму. У шостій серії першого сезону є момент, де король Баратеон йде на полювання з трьома своїми напарниками.

Це цікаво: Подвійні стандарти всюди: Емілія Кларк здивувала історією про "Гру престолів"

"Там, де ми дійсно "просіли" з точки зору бюджету, була моя найменш улюблена сцена в усьому серіалі. Четверо хлопців йдуть пішки по лісу зі списами. У книгах Роберт йде на полювання, ми чуємо, що на нього напав кабан, і він помирає. Я ніколи не знімав сцени полювання. Але я знав, що таке королівське полювання. Там була б сотня хлопців, павільйони. Були б інші мисливці, собаки. Звучав би ріг – ось як король йде на полювання!", – пояснює Мартін.

Спочатку бюджет на кожну серію був порівняно невеликим: 6 млн доларів за серію. З цим і деякими іншими кадрами можна пов'язати невідповідність сцени поданням автора оригінальних книг.

Мартін визнав, що перший час серіал був під питанням і "ми не могли дозволити собі коней, собак або альтанки".

Зауважимо, режисер "Гри престолів" Алан Тейлор раніше заявляв, що сцені зі стратою Неда Старка бракує деталей заднього плану.

"У першому сезоні шоу ми не знали, чи є у нього аудиторія, і у нас не було ані цента", – сказав Тейлор Vanity Fair.

Якщо так історично склалося, що ви досі не бачили "Гри престолів", то ми рекомендуємо цієї осені почати нарешті це робити. Вас однозначно засмокче, гарантуємо!

Читайте також: Названо найкращий серіал століття, і ви всі про нього чули