Науковці показали, як мозок концентрує увагу

Дослідники з Квінслендського університету (Австралія) за допомогою маніпуляцій з пірамідальними нейронами продемонстрували, як їх активність пов'язана з холінергічною системою. Праця опублікована в журналі Neuron.

Холінергічна система – сукупність нейронів, що концентруються в базальних відділах переднього мозку. Вона проектує аксони по всій корі головного мозку і секретує ацетилхолін. Вона ж регулює сенсорне сприйняття, а її пошкодження у тварин призводить до порушення пам'яті і когнітивних здібностей.

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Вчені вважають, що система відповідальна за управління увагою, але не знають, як саме вона виконує цю функцію. Австралійські біологи вирішили виявити її зв'язок з пірамідальними нейронами L5B (layer 5B), тому що ті активні у щурів і мишей при виконанні різних завдань.

Учені використовували метод оптогенетики, заснований на впровадженні в мембрану нейронів опсинів, що реагують на світло. Так автори праці могли регулювати діяльність холінергічної системи.

Коли пірамідальні нейрони перебували в стані спокою, сигнали холінергічної системи ніяк на них не впливали. Однак, якщо нейрони збуджували через дендрити, система тільки посилювала їх активність. Лі Флетчер (Lee Fletcher), який брав участь в дослідженні, сказав, що холінергічна система буцімто давала їм сигнал до старту.

Біологи вважають, що саме цей механізм лежить в основі зосередження уваги гризунів на конкретному завданні. Вони також припускають, що в людському мозку відбувається той же процес, дозволяючи нам утримувати фокус на чомусь одному і зберігати пильність.

Процес концентрації уваги

Раніше нейрофізіологи з Каліфорнійського університету в Берклі довели, що дофамін виділяється у відповідь на подразники, пов'язані з неприємними відчуттями. Вони бачать в цьому підтвердження гіпотези про те, що роль дофаміну в мозку неоднозначна і залежить від регіону, в якому він вивільняється.

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