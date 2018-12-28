Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята

Видання The Daily Mail вирішило нагадати, що новорічні свята це не лише суцільний стрес, витрати та клопоти. Ця пора року може бути і корисною для здоров'я, і ось чому.

"Звичайно, передсвяткові клопоти – навантаження на нервову систему, а застілля можуть погано позначатися на травленні. Але все ж є також кілька занять, які позитивно впливають на організм, що доводять і наукові дослідження", – пише видання.

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Що ж саме в новорічні свята дає корисний для здоров'я ефект?

Глінтвейн. В традиційний зимовий напій входять червоне вино, цитрусові, а також спеції, – всі ці компоненти містять багато корисних речовин. Наприклад, ресвератрол, який присутній у червоному вині, є потужним антиоксидантом, що захищає клітини від ушкоджень, знижуючи таким чином ризик серцево-судинних захворювань і раку. У цитрусових багато вітаміну С, важливого для зміцнення імунної системи. Спеції також корисні для імунітету, а, крім того, для травної системи.

Глінтвейн надзвичайно корисний для здоров'я / GoodFon

Дарування подарунків, пожертвування, допомога. Благі справи допомагають людям довше жити. За даними дослідження, опублікованого в журналі Psychology and Aging, у людей старшого віку, які займаються волонтерською роботою, нижче ризик розвитку гіпертонії. Людям у віці від 55 років, як з'ясували вчені, такого роду діяльність корисна у плані довголіття – ризик померти у найближчі п'ять років при цьому знижується на 44%.

Дарування подарунків робить людей щасливішими / Edge Hill University

Оздоблення оселі. Святкова атмосфера в будинку стимулює синтез гормону дофаміну, що зміцнює нервову систему, підвищує стійкість до стресів, позитивно діє на якість сну. Згідно з даними, опублікованими в журналі Journal of Environmental Psychology, людей, які прикрашають до новорічних свят свої будинки, сприймають як доброзичливих, і до них тягнуться.

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