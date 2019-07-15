Науковці назвали суттєву перевагу здорового способу життя

Згідно з недавніми дослідженнями, якісне життя з хорошою дієтою та фізичними вправами допомагає людям з генетичною схильністю до недоумства не допустити його розвитку.

Команда вчених з Університету Ексетера (Великобританія) під керівництвом Ельзбети Кузьми протягом восьми років аналізувала дані 197 000 дорослих європейців у віці 60 років і старше. За період досліджень було встановлено 1769 випадків деменції – захворювання, що виснажує мозок. Виходячи зі схильності до розладів розумової діяльності, людей розділили на групи: з високим, середнім і низьким генетичним ризиком.

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Паралельно оцінювався спосіб життя учасників експерименту: їх тип харчування, фізична активність, куріння, вживання алкоголю.

Виявилося, що у людей, які дотримуються здорового способу життя, але мають високу генетичну схильність до деменції, ризик її розвитку знизився на 32% у порівнянні з тими, хто вів спосіб життя, який важко назвати здоровим.

Ті, хто не курив, але регулярно займався фізкультурою і дотримувався правильного харчування з помірним споживанням алкоголю, знижували ризик розвитку деменції незалежно від того, у якій групі генетичного ризику вони перебували: високого, середнього або низького.

Науковці рекомендують переглянути свій спосіб життя

Люди з високим генетичним ризиком і нездоровим способом життя мали майже втричі більше шансів на розвиток деменції, ніж люди з низьким генетичним ризиком, які при цьому жили здоровим життям.

Ельзбета Кузьма підсумувала, що результати дослідження вражають, оскільки вони доводять можливість реальних дій для компенсації генетичного ризику розвитку деменції. Перш за все, це – залучення людей до здорового способу життя, спорту та правильного харчування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визначає деменцію як хронічне або прогресуюче захворювання, при якому відбувається деградація когнітивної функції (здатності мислити) більшою мірою, ніж це буває при нормальному старінні. Відбувається деградація пам'яті, мислення, розуміння, мови та здатності орієнтуватися, пізнавати та міркувати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі від деменції страждає близько 50 мільйонів осіб. При цьому щорічно реєструється близько 10 мільйонів нових випадків. І, на думку експертів, ця цифра до 2050 року збільшиться в три рази.

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