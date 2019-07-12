Жінки проти чоловіків: хто схильний до прокрастинації більше

Прокрастинація, або відкладання важливих справ на потім, виявилася жіночою біологічною особливістю, пов'язаною з генетикою, – це показало нове дослідження. Розповідаємо вам, чому так сталося та як науковці дійшли до таких висновків.

Журнал Social Cognitive and Affective Neuroscience опублікував результати проекту, авторами якого стали німецькі вчені з Рурського університету в Бохумі та Дрезденського технічного університету. Отримані ними дані свідчать про те, що жінки схильні до прокрастинації у зв'язку з генетичною особливістю. Представниці прекрасної половини людства мають вищий рівень дофаміну в головному мозку.

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Високий рівень вироблення дофаміну пов'язаний з підвищеною інтелектуальною гнучкістю, а також з підвищеною схильністю до відволікання уваги, тобто з неуважністю, – пояснив співавтор дослідження доктор Ерхан Генк.

Дофамін часто розглядають у зв'язку з почуттям радості, психологічного комфорту. Але, як зазначають наукові фахівці, цей гормон – нейротрансмітер, відповідальний за мотивацію у людини. Зокрема, дофамін доносить до мозку бажання або небажання результату, що і визначає подальші дії. Здатність людини діяти на шляху до якоїсь мети, не відволікаючись, у великій мірі залежить від виробництва дофаміну.

До прокрастинації схильні, здебільшого, жінки

Вивчивши генотип 278 чоловіків і жінок, дослідники зробили висновок, що підвищений рівень синтезу дофаміну в мозку тісно пов'язаний з активністю гена TH. Також було встановлено, що жінки, у яких цей ген був високоактивним, відрізнялися і підвищеним вмістом дофаміну в головному мозку, а заодно – найсильніше вираженою схильністю до прокрастинації. У чоловіків такого взаємозв'язку знайдено не було.

Жінки з підвищеним через свій генотип рівнем дофаміну постійно відкладають свої справи, адже весь час відволікаються на різні навколишні фактори. Ми вважаємо, що на синтез дофаміну можуть впливати коливання рівня жіночого статевого гормону естрогену протягом менструального циклу. Тобто, схильність до прокрастинації у різні фази циклу може посилюватися і знижуватися, – поділилися думкою наукові фахівці.

Тепер ви знаєте, хто схильний до відкладання важливих справ на завтра, а також чому це відбувається.

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