На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці назвали несподівану властивість жувальної гумки
-
- 8
Учені зі США прийшли до висновку, що жування жуйки активізує процеси одужання після порожнинних операцій. Завдяки жуйці швидше відновлюються функції кишківника.
У пацієнтів, яким здійснюються порожнинні операції, жувальна гумка прискорює відновлення функції кишківника та скорочує післяопераційний період.
І ще: Вегетаріанцям загрожує інсульт, м'ясоїдам – інфаркт: дослідження
Висновок про це зробили фахівці каліфорнійської лікарні Санта-Барбари (Santa Barbara Cottage Hospital). На користь такої думки свідчать результати проведеного ними дослідження за участю 34 пацієнтів, які перенесли операцію з видалення частини товстої кишки.
Учені пояснюють, що при виконанні будь-яких порожнинних операцій відбуваються порушення перистальтики кишківника, яка втрачає свою колишню активність, а іноді і зовсім зупиняється. При цьому пацієнти починають страждати від неприємних і хворобливих симптомів, а також при цьому збільшується ризик появи інфекції.
Медики провели експеримент. Половина запрошених пацієнтів після операції тричі на день жувала жувальну гумку без цукру, а половина не використовували її. При підбиванні підсумків з'ясувалося, що у тих учасників, які жували жуйку, швидше відновлювався функціонал кишківника.
Також у тих, хто жував жуйку зменшувався час, проведений у лікарні після операції. Якщо в середньому час перебування у лікарні у таких пацієнтів становив 6-8 днів, в учасників, які використовували жувальну гумку, він скоротився до 3-4 днів.
Деякі пацієнти після проведення порожнинних операції протягом короткого періоду не можуть ні їсти, ні пити. Жувальна гумка здатна стимулювати ті ж нерви, що і їжа, і сприяти виробленню гормонів, що активують шлунково-кишковий тракт, – поділилися думкою автори роботи.
Читайте також: Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
-
20:44Nokia 9 PureView зовсім не вразив експертів: оцінка, як у iPhone 7
-
20:23Науковці назвали несподівану властивість жувальної гумки
-
19:49Джастін Тімберлейк повертається в кіно: кого зіграє популярний актор
-
19:21Психологи розповіли, чому неполіткоректність може бути корисною
-
18:57Новий смартфон OnePlus буде дешевшим за свого попередника
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:22Гороскоп на 9 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:02Електронні сигарети шкодять зубам не менше, ніж звичайні: вчені
-
17:42Ученим вдалося розв'язати математичну загадку XX століття
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
16:49Ви не повірите, але зрада може зміцнити стосунки
-
16:30Зірка Аквамена Ембер Херд показала груди у провокаційній зйомці (18+)
-
16:13Вілл Сміт замінив Кіану Рівза у Матриці: кумедне відео
-
15:53Студенти без стосунків щасливіші, ніж ті, хто ходить на побачення регулярно
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:33Учені назвали несподівану користь чаю
-
15:13Jeep випустив спецверсію свого популярного позашляховика Wrangler
-
14:51Представлено новий ігровий смартфон Nubia Red Magic 3S
-
14:31Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 вересня 2019 для знаків Зодіаку
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
13:50Пухнастий бос: коти у краватках, які змусять вас усміхатися
-
13:19Сестра Кім Кардашян показала спокусливі форми у відвертому одязі
-
12:50Ці продукти обов'язково їсти людям, які курять
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
11:50Коли діти затихають: епічне фото розваг малюка
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я
- 06 вересня
-
21:45Науковці виявили несподівану заміну сексу: ви теж це робите
-
18:21Страви з помідорів: оригінальні та смачні рецепти
-
16:00Литва – Україна: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
14:25Рай для фанатів Назад у майбутнє: десятки культових авто DeLorian заховали в одному ангарі
-
11:28Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів
-
10:00Тест на знання грибів: отруйний чи ні?
-
08:25Еліна Світоліна програла Серені Вільямс у півфіналі US Open: відео матчу
-
07:33Ранкові процедури, з яких варто починати день
- 05 вересня
-
22:52Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку
-
20:17Трійка найкращих серіалів з усього світу
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
-
15:51Заборонений Стус: 5 книг, які нагадають про наше минуле
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують