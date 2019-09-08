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Науковці назвали несподівану властивість жувальної гумки

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Жуйка допоможе відновитися після операції - фото 1
Жуйка допоможе відновитися після операції

Учені зі США прийшли до висновку, що жування жуйки активізує процеси одужання після порожнинних операцій. Завдяки жуйці швидше відновлюються функції кишківника.

У пацієнтів, яким здійснюються порожнинні операції, жувальна гумка прискорює відновлення функції кишківника та скорочує післяопераційний період.

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Висновок про це зробили фахівці каліфорнійської лікарні Санта-Барбари (Santa Barbara Cottage Hospital). На користь такої думки свідчать результати проведеного ними дослідження за участю 34 пацієнтів, які перенесли операцію з видалення частини товстої кишки.

Учені пояснюють, що при виконанні будь-яких порожнинних операцій відбуваються порушення перистальтики кишківника, яка втрачає свою колишню активність, а іноді і зовсім зупиняється. При цьому пацієнти починають страждати від неприємних і хворобливих симптомів, а також при цьому збільшується ризик появи інфекції.

Медики провели експеримент. Половина запрошених пацієнтів після операції тричі на день жувала жувальну гумку без цукру, а половина не використовували її. При підбиванні підсумків з'ясувалося, що у тих учасників, які жували жуйку, швидше відновлювався функціонал кишківника.

Також у тих, хто жував жуйку зменшувався час, проведений у лікарні після операції. Якщо в середньому час перебування у лікарні у таких пацієнтів становив 6-8 днів, в учасників, які використовували жувальну гумку, він скоротився до 3-4 днів.

Деякі пацієнти після проведення порожнинних операції протягом короткого періоду не можуть ні їсти, ні пити. Жувальна гумка здатна стимулювати ті ж нерви, що і їжа, і сприяти виробленню гормонів, що активують шлунково-кишковий тракт, – поділилися думкою автори роботи.

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Джерело: Medikforum
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