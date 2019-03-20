Науковці назвали ще одну причину тяги до солодощів

Ось чому вас може тягнути до солодощів

Безсоння може зробити зі звичайної людини ласуна. Вчені з'ясували, що хронічний дефіцит сну змушує нас накидатися на солодке.

Добре відомо, що дефіцит сну негативно відбивається на рівні енергії, а також на настрої людини. Під час дослідження за участю 51 чоловіків вчені з Університету Мічигану довели, що безсоння може стати причиною нездорової тяги до солодкого.

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Сон – дуже складний і поки погано вивчений наукою процес. Ученим все ще не вдається до кінця розібратися в тому, яким чином порушення сну впливають на смакові рецептори. З'явилося припущення, що при безсонні активується зона мозку, яка змушує нас віддавати перевагу солодощам.

Крім того, через дефіцит сну виростає і ймовірність так званого стресового вживання їжі, що пояснюється виробленням гормону кортизолу.

Офіційно нам рекомендують спати від 7 до 9 годин щоночі.

Безсоння може провокувати тягу до солодкого / Wikileaf

Для того щоб встановити зв'язок між дефіцитом сну і тягою до солодкого, вчені запросили до експериментів здорових чоловіків, які не мали безсоння. До їх голів приєднували електроди, коли вони нормально спали протягом двох послідовних ночей. Електроди вимірювали електричну активність мозку для визначення того, скільки часу людина проводить уві сні, включаючи і різні його фази.

У фінальній частині експерименту його учасники в лабораторії пробували від 14 до 18 цукровмісних напоїв, яким вони повинні були ставити оцінки за ступенем переваги.

Чим менше чоловіки проводили часу уві сні, тим кращими виявлялися для них найсолодші напої. Особливо помітним був зв'язок між тягою до солодощів і зниженням тривалості фази сну зі швидким рухом очей, під час якої мозок є найбільш активним, а людям сняться сни.

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