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Як вчасно лягати спати: 5 простих порад
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Сон дуже важливий для нормального функціонування організму людини. Його тривалість та якість безпосередньо впливає на наше самопочуття. Дізнайтеся, як навчитися лягати раніше спати.
Науковці та лікарі рекомендують лягати спати не пізніше 23:00. Це обґрунтовано тим, що для біоритмів людини найкраще бути у глибокій фазі сну в цей час, адже відбуваються важливі гормональні зміни.
І ще: Як довгий сон на вихідних впливає на обмін речовин
Хочете навчитися лягати спати раніше? Ми підготували для вас прості практичні рекомендації, як лягати рано спати.
- Коли настає час вкладатися у ліжко, а ви ще не сонні, то все одно потрібно лягати спати. Якщо такого бажання немає, збуреному денними турботами мозку не до сну, то все одно лягайте у ліжко. Залишіться в тихій темній кімнаті, відкиньте голову назад і закрийте очі, вас почне хилити в сон. Організм починає згадувати про свої потреби. У цей момент головне не суперечити йому.
- Заздалегідь підготуйте все, що потрібно для спокійної підготовки до сну. Вмийтеся, перевдягніться, розстеліть ліжко. Якщо в сім'ї є діти, то їх теж потрібно вкласти спати раніше. Ваша мета – прибрати перепони, які завадять заснути в належний час.
- Всі гаджети та телевізор варто вимкнути за годину до сну. Вони випромінюють особливий тип світла, який може порушити людську біологію. Синє світло має сильний вплив, коли воно потрапляє через наші очі безпосередньо в мозок. Воно викликає почуття настороженості й впливає на наш біологічний годинник. Тому перед сном варто звести до мінімуму вплив синього і зеленого світла.
- Якщо ваш режим харчування містить приймання їжі перед сном, то вам варто переглянути своє харчування. Саме в нічний час в нашому організмі відбуваються очисні та відновні процеси. Варто приймати їжу за кілька годин до сну.
- Останній прийом їжі повинен складатися з легкої вечері у вигляді фруктів або свіжого салату. Не варто на ніч перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт, відмовтеся від чаїв та кави. Замініть їх на трав'яні настої чи узвар з шипшини.
До теми: Вся правда про сон: ось чому ви набираєте вагу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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