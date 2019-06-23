Науковці назвали несподівану користь безалкогольних напоїв

Побічні продукти виробництва безалкогольних напоїв можуть бути перетворені на матеріал, здатний поглинати СО2. Це допоможе запобігти глобальному потеплінню.

Команда вчених з Корнелльського коледжу, Національної лабораторії Ок-Рідж і Університету штату Теннессі визначила новий потенційний спосіб поглинання вуглекислого газу з атмосфери. Для цього дослідники пропонують використовувати відходи від виробництва безалкогольних напоїв.

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У дослідженні команда продемонструвала, як за допомогою простої процедури побічні продукти виробництва напоїв можуть бути перетворені на пористий матеріал, здатний поглинати вуглекислий газ – найпоширеніший з парникових газів.

Це не тільки допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням, але також дозволить використовувати частину величезного обсягу відходів, які утворюються, коли закінчується термін придатності напою або під час самого виробничого процесу.

У цьому дослідженні ми прагнемо перетворити непотрібний матеріал на щось цінне, – заявив Крейг Тіг, провідний автор дослідження з Корнелльського коледжу.

Фахівці зосередилися на чотирьох видах безалкогольних напоїв (Coca-Cola, Push Orange, Diet Mountain Dew і Diet Pepsi) і використовували просту процедуру, щоб перетворити їх на вуглецевий порошок. Ця речовина містить крихітні мікропори, які виявилися особливо ефективними в уловлюванні вуглекислого газу.

Учені виявили, що порошок з содовою здатний поглинати більше вуглекислого газу, ніж практично будь-який інший матеріал, який вони коли-небудь вимірювали в лабораторії. Порошок був на другому місці, але вигідно відрізнявся тим, що його дуже просто створити, на відміну від інших матеріалів. Зазвичай для створення мікропористих матеріалів такого типу необхідно використовувати агресивні хімічні речовини, але новий процес не вимагає цього.

Проте, метод поки не готовий до використання поза лабораторією, в реальних життєвих ситуаціях. Наразі дослідники по всьому світу застосовують кілька різних експериментальних підходів, і поки що вони не знають, який зі способів у результаті виявиться найефективнішим.

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