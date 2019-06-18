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Українців закликають на день відмовитися від поліетилену

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3 липня українцям пропонують відмовитися від поліетилену - фото 1
3 липня українцям пропонують відмовитися від поліетилену

3 липня українцям пропонують спробувати добу пожити без пластику: закладам торгівлі та послуг, супермаркетам, магазинам, ринкам тощо (листи-запрошення приєднатися до акції вже розіслано великим всеукраїнським мережам торгівлі); українцям, хто хоче бути відповідальним і піклуватися про довкілля.

На думку міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака це допоможе разом формувати нову екологічну поведінку; спробувати в повсякденному житті застосувати модель поведінки, властиву для жителів ЄС; привернути увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів і, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами; сприяти популяризації доступних екологічних альтернатив пластику серед споживачів торгових мереж, супермаркетів і магазинів роздрібної торгівлі.

І ще: Скільки пластику з'їдає людина: шокуючі дані

"Людина не може жити тільки без кисню. Без інших речей – може. Думаю, що один день без поліетиленових пакетів українці зможуть прожити без втрат і психологічних травм. Я як міністр екології закликаю зробити це 3 липня в Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day). Щоб мій заклик не залишився просто хорошою пропозицією, ми спільно з Програмою розвитку ООН, міжфракційним об'єднанням депутатів "Зелена енергія змін" і Zero Waste Alliance Ukraine вирішили в цей день провести загальноукраїнську акцію "День без поліетилену". Це означає, що ви повинні спробувати обійтися без пластикових пакетів. Їм давно є прекрасні альтернативи у вигляді екоторб, паперових пакетів, зроблених власноруч сіток – названих в народі "авоськами". Насправді альтернатив багато. Тут все залежить від вашої фантазії", – закликав Семерак.

Альтернатива поліетиленовим пакетам - фото 335125

Долучіться й ви до цієї акції. Цілком імовірно, що вам сподобається, і ви відмовитесь від поліетилену бодай у певних сферах свого життя.

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Джерело: Facebook
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