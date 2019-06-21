На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На захисті екології: відомий бренд перетворив свої білборди у вказівники
-
- 26
Coca-Cola перетворила свої білборди в країнах Європи в екологічні покажчики. Дивіться, як це виглядає.
Компанія Coca-Cola разом з агентством Publicis Italy запустила екологічну кампанію в Центральній і Східній Європі. Для неї рекламні щити бренду перетворили в покажчики, що пояснюють, де знаходиться найближчий сміттєвий бак. Компанія прибрала з білбордів свій логотип, залишивши тільки впізнавану білу хвилю на червоному тлі. Організатори екологічної акції сподіваються, що це спонукає людей кидати одноразові пляшки та банки в сміттєві баки, а не на землю.
І ще: Українців закликають на день відмовитися від поліетилену
Екологи часто дорікають виробника у використанні пластику і водних ресурсів. Тільки на заводах Coca-Cola витрачається понад 300 мільярдів літрів води на рік. Хоча представники компанії говорять, що пляшки придатні для вторинної переробки, наявні системи утилізації не можуть переробити більшу частину таких відходів.
До теми: Скільки пластику з'їдає людина: шокуючі дані
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
12:50З'явився мультфільм, який створив штучний інтелект
-
12:36Оладки з кабачків: рецепти корисних і смачних млинців у фото
-
12:21Дуже дивні справи 3: дивіться новий трейлер серіалу, який вразить вас до мурашок
-
11:50Візьміть собаку на роботу: чому українці працюють сьогодні з улюбленцями
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:22Лікарі назвали причини відмовитися від молока
-
11:01На захисті екології: відомий бренд перетворив свої білборди у вказівники
-
10:49Время и Стекло – Balensiaga: слухайте новий запальний хіт Додо і Позитива
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
09:53Люс: трейлер провокаційної психологічної драми
-
09:21Ось чим можна замінити м'ясо без шкоди для здоров'я
-
08:50Чіа пудинг: простий рецепт приготування популярного десерту
-
08:25Юна дочка Джуда Лоу знялася в крихітному бікіні: гарячі фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:59Користувачі діляться в мережі знімками "найогидніших" перекусів
-
07:33У мережі опублікували невідому раніше пісню Queen у виконанні Фредді Мерк'юрі
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня
- 20 червня
-
22:50Facebook через 8 років заблокував "голу" обкладинку альбому Led Zeppelin
-
22:16Гаряча модель Playboy поскаржилася на великі груди
-
21:39Дмитро Комаров зізнався, що подарувала йому дружина на день народження
-
21:1121 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Біологи вперше записали голос рідкісного японського кита
-
20:20Названо найкращі дешеві авіакомпанії світу
-
19:45В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня
- 20 червня
-
21:1121 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість
-
18:04Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху
-
16:45Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
-
16:00Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
-
14:27Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака
-
08:29Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
- 19 червня
-
21:1520 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:00Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі