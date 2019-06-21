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На захисті екології: відомий бренд перетворив свої білборди у вказівники

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На захисті екології: відомий бренд перетворив свої білборди у вказівники - фото 1

Coca-Cola перетворила свої білборди в країнах Європи в екологічні покажчики. Дивіться, як це виглядає.

Компанія Coca-Cola разом з агентством Publicis Italy запустила екологічну кампанію в Центральній і Східній Європі. Для неї рекламні щити бренду перетворили в покажчики, що пояснюють, де знаходиться найближчий сміттєвий бак. Компанія прибрала з білбордів свій логотип, залишивши тільки впізнавану білу хвилю на червоному тлі. Організатори екологічної акції сподіваються, що це спонукає людей кидати одноразові пляшки та банки в сміттєві баки, а не на землю.

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Екологи часто дорікають виробника у використанні пластику і водних ресурсів. Тільки на заводах Coca-Cola витрачається понад 300 мільярдів літрів води на рік. Хоча представники компанії говорять, що пляшки придатні для вторинної переробки, наявні системи утилізації не можуть переробити більшу частину таких відходів.

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Джерело: bird in flight
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