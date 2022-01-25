Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск

  • 44
Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск - фото 1

Регулярне споживання апельсинового соку допомагає уникнути проблем із серцем. У цьому напої міститься рослинний поліфенол гесперидин, який розслаблює судини.

За словами експерта, одна склянка апельсинового соку щодня знижує систолічний артеріальний тиск на три міліметри ртутного стовпа, а діастолічний – майже на два міліметри ртутного стовпа, пише Daily Express.

І ще: Учені зруйнували міф про користь одного бокалу вина на день

"І апельсини, і апельсиновий сік містять рослинний поліфенол, званий гесперидином, який розслаблює наші кровоносні судини, полегшуючи організму контроль артеріального тиску. Він ефективніше засвоюється з соку, ніж з цілісних апельсинів, тому що невелика кількість клітковини в цілих апельсинах перешкоджає поглинанню гесперидину організмом", – кажуть учені.

Апельсиновий сік також є джерелом калію, який допомагає контролювати тиск. Лікарі радять вживати напій під час їжі, найкраще за вечерею: "Дослідження показують, що вживання фруктового соку під час їжі допомагає підвищити засвоєння заліза з їжі".

Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск - фото 493715

Читайте також: 4 причини не відмовлятися від кави

пропозиції партнерів
Новини