Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск

Регулярне споживання апельсинового соку допомагає уникнути проблем із серцем. У цьому напої міститься рослинний поліфенол гесперидин, який розслаблює судини.

За словами експерта, одна склянка апельсинового соку щодня знижує систолічний артеріальний тиск на три міліметри ртутного стовпа, а діастолічний – майже на два міліметри ртутного стовпа, пише Daily Express.

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"І апельсини, і апельсиновий сік містять рослинний поліфенол, званий гесперидином, який розслаблює наші кровоносні судини, полегшуючи організму контроль артеріального тиску. Він ефективніше засвоюється з соку, ніж з цілісних апельсинів, тому що невелика кількість клітковини в цілих апельсинах перешкоджає поглинанню гесперидину організмом", – кажуть учені.

Апельсиновий сік також є джерелом калію, який допомагає контролювати тиск. Лікарі радять вживати напій під час їжі, найкраще за вечерею: "Дослідження показують, що вживання фруктового соку під час їжі допомагає підвищити засвоєння заліза з їжі".

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