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Учені зруйнували міф про користь одного бокалу вина на день
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Чергове дослідження показало, що помірне вживання алкоголю не приносить жодної переваги здоров'ю. Зокрема, серце не починає працювати після цього краще та функціональніше.
Експерти неодноразово говорили про те, що один келих вина на день може бути корисним для здоров'я. Але ця поширена думка про користь помірного вживання спиртних напоїв була спростована експертами із Всесвітньої федерації серця, пише Medikforum.
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Вино дійсно містить антиоксиданти, корисні для здоров'я. Але експерти заявили, що дослідження, що підтвердили користь помірного поглинання алкоголю, були спостережливими. Вони не брали до уваги деякі важливі фактори.
Наприклад, люди, які помірно вживали алкоголь, виглядали більш здоровими, ніж непитущі, оскільки непитущі просто мали проблеми з алкоголем у минулому, а тепер зав'язали. Просування спиртних напоїв як складових здорового способу життя і нормального людського спілкування відволікає людство від тієї шкоди, що несе з собою алкоголь. Особливо коли виникає тема помірного його вживання на кшталт одного келиха вина на день.
Довгожителі, які досить часто прожили понад 100 років, повідомляють про те, що вони досі балують себе вином. Але зовсім не цей напій є рецептом їхнього довголіття, а унікальна комбінація генів і деяких зовнішніх факторів.
Насправді будь-яка кількість алкоголю руйнівна для здоров'я, і краще не вживати його зовсім. Особливому важливо не просувати ідею помірного вживання спиртних напоїв як одного зі стовпів здорового способу життя. Усе тому, що це може негативно вплинути на незміцнілі уми молодих людей.
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