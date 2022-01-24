4 причини не відмовлятися від кави

Насправді бути серед затятих кавоманів — корисно. Кава може позитивно впливати на ваш мозок, шкіру і в цілому на все тіло.

Підтримує здоров'я мозку. Дослідження показують, що кава захищає від деяких нейродегенеративних розладів, у тому числі від хвороби Альцгеймера та хвороби Паркінсона. Такі результати показали понад 13 досліджень, у яких вивчали регулярне вживання кави, пише caffitaly.

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Позбавляє стресу. Вчені з Сеульського Національного Університету досліджували мозок щурів, які були схильні до стресу через відсутність сну. З'ясувалося, що у мозку тих, хто вдихав аромат кави, вироблялися протеїни, що перешкоджають виникненню стресу.

Допомагає контролювати вагу. Кава може впливати на накопичення жиру та підтримувати здоров'я кишківника, і це корисно для контролю ваги. Більше споживання кави пов'язане зі зменшенням жирових відкладень, особливо у чоловіків.

Впливає на успіх. Кофеїн збільшує кількість жирних кислот у крові, які дозволяють м'язам вбирати і спалювати ці жири, використовуючи їх як паливо. Цей процес допомагає атлетам зберегти власні запаси вуглеводів в організмі для пізнішого часу.

4 причини не відмовлятися від кави

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