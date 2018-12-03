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Науковці назвали найкорисніший час для прокидання

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Пізнє прокидання негативно вплине на вашу продуктивність - фото 1
Пізнє прокидання негативно вплине на вашу продуктивність / Sleepmaker

У "жайворонків" більше переваг у житті, включаючи успіх у любові і знижений ризик депресії. Саме тому психологи розповіли, чому нам краще прокидатися до 6:00.

Для багатьох людей сама думка про пробудження до 6:00 ранку здається жахливою. Особливо у зимовий час, коли за вікном в цей період непроглядна ніч. Однак спостереження показують, що "жайворонки" можуть бути більш здоровими та щасливими, у порівнянні з "совами", які вважають за краще поспати довше.

І ще: Науковці назвали ще одну небезпеку, пов'язану з дефіцитом сну

З'ясувалося, що ті, хто прокидається до 6:00 ранку, на 25% рідше стикаються з депресіями. Втім, навіть ці цифри навряд чи будуть достатньою мотивацією для тих, хто віддає перевагу пізньому ляганню та прокиданню.

"Не варто думати, що якщо ви "сова", то це не можна виправити, – каже австралійський психолог доктор Бейлі Бош. – Якщо ви зможете налаштувати новий режим і перевстановити добові ритми, то тіло буде вас за це любити, адже ви повернете його до більш натурального режиму, в якому жили наші предки. Організм не дуже любить штучне освітлення і ніч, він звик лягати й прокидатися по світлу, це закладено в нас природою".

Науковці вважають, що найкраще прокидатися до шостої ранку - фото 292972
Науковці вважають, що найкраще прокидатися до шостої ранку / Billboard

Зайвим буде говорити про те, що ті люди, які налаштують свій сон правильно, будуть відчувати значно менше втоми протягом дня. А отже, у них з'явиться більше часу й енергії для виконання різних справ і для того, щоб зберігати в нормі емоційне та фізичне здоров'я.

Крім того, важливо правильно прокидатися і не навантажувати себе з ранку неприємними новинами.

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Джерело: med2
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