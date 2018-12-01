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Науковці назвали ще одну небезпеку, пов'язану з дефіцитом сну
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Навіть незначний дефіцит сну провокує надзвичайну дратівливість. Це означає, що ті, хто приділяють менше часу нічному відпочинку, особливо швидко втрачають контроль над своїми емоціями, стають дратівливими, а в проблемних ситуаціях демонструють повну втрату здатності тримати себе у руках.
До такого висновку після свого дослідження прийшли вчені з Університету штату Айова.
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"Навіть двогодинний недосип здатний зробити людей надзвичайно дратівливими", – констатували дослідники.
Цей висновок був зроблений фахівцями при підбиванні підсумків експерименту за участю 200 осіб. Їх поділили на дві групи, в одній з яких учасники отримували рекомендовані лікарями 7 годин сну, як мінімум, тоді як в іншій люди спали спати не більше 4,5-5 годин за ніч.
Протягом місяця добровольці, які живуть у певних для них режимах, вели щоденник сну, а також оцінювали свої відчуття гніву та роздратування. Крім того, вони регулярно відвідували лабораторію, де фахівці оцінювали їхній емоційний стан. Зокрема, на людей впливали різними шумами. Виявилося, що люди, які спали менш ніж сім годин, з надмірним роздратуванням реагували на звукові хвилі.
"Люди, які страждали від недосипу, демонстрували надзвичайну дратівливість і більш високий рівень гніву незалежно від виду шуму і його гучності", – заявили вчені.
За словами фахівців, дратівливість людей, які мало часу приділяли сну, порівнянна з гнівом, який демонструють люди з психічними захворюваннями. Дослідники відзначили, що це заважає людині адаптуватися до мінливих навколо неї умов, і таким чином провокує сильний стрес, небезпечний для організму.
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