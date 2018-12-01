Науковці розповіли, для кого може бути корисним денний сон

Дослідження, що проводилося вченими у Греції, показало, що денний сон важливий для стану гіпертоніків, оскільки є для них своєрідними "ліками".

Наукові спеціалісти констатували, що сон протягом дня сприяє зниженню високого тиску.

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"Сон в середині дня пов'язаний з більш низьким кров'яним тиском і меншою кількістю епізодів гіпертонії", – заявили автори роботи.

У їхньому проекті взяли участь 386 пацієнтів-гіпертоніків. Це були 200 чоловіків і 186 жінок, середній вік яких склав трохи більше ніж 61 рік. Вчені виконали аналіз з урахуванням таких факторів, що впливають на тиск, як вік, стать, вага, куріння, кількість уживаних алкоголю, кави та солі, а також фізична активність. У результаті з'ясувалося, що навіть при обліку цих обставин денний сон можна вважати важливим для гіпертоніків як засіб зниження тиску.

Люди, які сплять протягом дня, мають на 5% нижчий систолічний тиск, – відзначили наукові експерти.

Гіпертонікам бажано спати в обід / Botkin

Щоб краще представляти, наскільки важливим є для гіпертоніків оздоровчий ефект денного сну, вчені відзначили, що різниця тільки у 2 мм рт.ст. у систолічному тиску знижує ризик серцево-судинних захворювань до 10%.

Крім цього дослідники повідомили, що денний сон, навіть легка дрімота, корисніший при гіпертонії, у порівнянні з більш тривалим. Чим довша дрімота, тим нижчий систолічний тиск і, ймовірно, тим менше знадобиться ліків, підкреслили фахівці.

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