Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Науковці розповіли, для кого може бути корисним денний сон

  • 20
Денний сон виявився корисним - фото 1
Денний сон виявився корисним / Men's Journal

Дослідження, що проводилося вченими у Греції, показало, що денний сон важливий для стану гіпертоніків, оскільки є для них своєрідними "ліками".

Наукові спеціалісти констатували, що сон протягом дня сприяє зниженню високого тиску.

І ще: Найкращі продукти для імунітету взимку

"Сон в середині дня пов'язаний з більш низьким кров'яним тиском і меншою кількістю епізодів гіпертонії", – заявили автори роботи.

У їхньому проекті взяли участь 386 пацієнтів-гіпертоніків. Це були 200 чоловіків і 186 жінок, середній вік яких склав трохи більше ніж 61 рік. Вчені виконали аналіз з урахуванням таких факторів, що впливають на тиск, як вік, стать, вага, куріння, кількість уживаних алкоголю, кави та солі, а також фізична активність. У результаті з'ясувалося, що навіть при обліку цих обставин денний сон можна вважати важливим для гіпертоніків як засіб зниження тиску.

Люди, які сплять протягом дня, мають на 5% нижчий систолічний тиск, – відзначили наукові експерти.

Гіпертонікам бажано спати в обід - фото 292544
Гіпертонікам бажано спати в обід / Botkin

Щоб краще представляти, наскільки важливим є для гіпертоніків оздоровчий ефект денного сну, вчені відзначили, що різниця тільки у 2 мм рт.ст. у систолічному тиску знижує ризик серцево-судинних захворювань до 10%.

Крім цього дослідники повідомили, що денний сон, навіть легка дрімота, корисніший при гіпертонії, у порівнянні з більш тривалим. Чим довша дрімота, тим нижчий систолічний тиск і, ймовірно, тим менше знадобиться ліків, підкреслили фахівці.

Читайте також: Лікарі назвали продукти, які провокують появу каменів у нирках

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гвоздик – Стівенсон: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
  • Вчора, 10:10
  • 882
Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
  • 27 листопада, 19:21
  • 351
Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
  • 29 листопада, 16:31
  • 1095
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука