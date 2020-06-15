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Медики визначили найкорисніші види спорту

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Спорт / lenta

Користь приносить будь-який спорт, від пробіжок до регулярних занять в тренажерному залі. Однак вчені виділили окремо ті заняття спортом, які вважають найкориснішими для організму.

Як розповіли співробітники Університету Джорджії, для людини дуже важливе не тільки фізичне навантаження, але і розумова діяльність. Тому, на думку фахівців, найкориснішими видами спорту є ті, в яких є когнітивний компонент.

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Вчені відзначили, що найбільшу користь для організму і фізичного стану людини приносять танці, біг з перешкодами, катання на гірських велосипедах. Крім того, в список вчених увійшло жонглювання, оскільки воно поєднує в собі спортивний компонент і жанр циркового мистецтва.

Як пояснюють фахівці, під час таких занять організм людини стикається зі складним процесом. Мозок людини змушений обробляти більше інформації і при цьому він отримує ще й фізичне навантаження і тренує м'язи.

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Гори

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Джерело: lenta
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