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Науковці дали слушну пораду для тих, хто хоче почати бігати

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Новачкам потрібно вибирати дорожче взуття для пробіжок - фото 1
Новачкам потрібно вибирати дорожче взуття для пробіжок / Verywell Fit

Дорогі кросівки дійсно допомагають показувати відмінні результати в бігу. Як запевняють фахівці, вони покращують економію кисню для новачків.

Коли людина вирішує почати регулярно займатися бігом, то перед нею постає питання про вибір відповідного взуття.

І ще: Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців

Існують різні думки про те, наскільки дорогими за вартістю мають бути кросівки. Хтось вважає, що викидати гроші на вітер не потрібно, і новачкам цілком підійдуть недорогі кросівки, а хтось наполягає на придбанні більш дорогого взуття. І ось тепер дослідження вчених показало, що якщо новачки зацікавлені в покращенні спортивних показників при заняттях бігом, то їм варто вибирати саме дороге взуття.

Фахівці рекомендують не економити на виборі взуття - фото 307889
Фахівці рекомендують не економити на виборі взуття

Як з'ясувалося, воно дозволяє підвищити показник збереження енергії в організмі завдяки особливим карбоновим волокнам, які використовуються у підошві. Це економить спортсменам енергію, коли вони навантажують суглоб щиколотки. Отже, вони зберігають більше сил і можуть бігти швидше. Експерти навіть почали обговорювати, чи може економія енергії на рівні 4%, в середньому, привести до можливості пробігти марафон менш ніж за дві години.

Утім, початківці повинні знати, що навіть при підвищенні економії енергії на 4%, швидкість їх бігу не виросте також на 4%. Про це говорять тести на бігових доріжках, які проводилися вченими з University of Colorado Boulder, які тестували дорогі кросівки одного з відомих брендів, а також більш доступні за вартістю аналоги.

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Джерело: Medikforum
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