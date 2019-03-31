Науковці дали пораду, яка допоможе збадьоритися зранку

Учені з університету Торонто довели, що навіть погляд на чашку кави або спогад про неї впливає на продуктивність роботи мозку. Таким чином можна вважати, що достатньо лише подумати про цей напій, аби збадьоритися зранку.

"Кава вважається одним з найпопулярніших напоїв, про його фізичний вплив відомо вже досить багато. Значно менше відомо про його психологічне значення. Іншими словами, як навіть видимі образи, що нагадують про нього, можуть вплинути на те, як ми думаємо", – говорить співавтор дослідження Сем Магліо.

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Разом з ще одним дослідником – Юджином Чаном – Магліо розглянув психологічний ефект, званий "фіксування установки", або праймінг. За їх словами, завдяки праймінгу вплив навіть тонких, майже непомітних сигналів або стимулів може змінити наше сприйняття навколишнього світу, наші думки та поведінку.

Оскільки в повсякденному житті ми часто стикаємося з образами, пов'язаними з кавою, або думаємо про сам напій, ми часто піддаємося процесу фіксування установки на каву. Автори дослідження вирішили дізнатися, чи дійсно це робить помітний вплив на людей, чи існує зв'язок між кавою та порушенням організму – підвищується їх фізіологічне збудження настільки, наскільки це можливо під час смакування чашечки кави.

Порушення належить до стану неспання й уважності: в мозку воно опосередковується певними ділянками мозку, які підвищують і потім підтримують свої рівні активності. Автори пояснюють, що психічне збудження може бути викликане багатьма речами, включаючи емоції, нейротрансмітери в мозку або кофеїн, який ми споживаємо (саме тому за допомогою кави можна "прокинутися"). Але чи однаково впливає на наш організм простий погляд на каву і сам напій?

Щоб з'ясувати це, команда вчених провела чотири окремих дослідження, працюючи з різними учасниками – представниками західної та східної культур. Широкий культурний діапазон випробовуваних знадобився для того, щоб фахівці могли порівняти ефекти сигналів, пов'язаних як з кавою, так і з чаєм. Під час роботи вони виявили, що учасники, які зазнали впливу сигналів, пов'язаних з кавою, відчували швидкий тік часу і думали в більш конкретних і точних термінах.

"Люди, які відчувають фізіологічне збудження – знову ж таки, в цьому випадку в результаті праймінгу, а не через вживання самої кави, – бачать світ у більш конкретних, детальних виразах. Це має низку наслідків для того, як люди обробляють інформацію і приймають рішення", – говорить Магліо.

Цей ефект був відносно сильним у представників західної культури, але не настільки вираженим в учасників, які виросли на Сході. Фахівці вважають, що це пов'язано з відмінностями в сприйнятті кави між двома культурними групами. За їх словами, в Північній Америці, наприклад, існує образ ділового бізнесмена, що поспішає на важливу зустріч з потрійним еспресо у руках, але в інших культурах подібного немає.

У майбутньому автори планують продовжити цю лінію досліджень та вивчити асоціації людей з різними продуктам харчування та напоями, а також те, як вони впливають на ефект праймінгу.

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