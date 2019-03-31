На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці дали пораду, яка допоможе збадьоритися зранку
-
- 15
Учені з університету Торонто довели, що навіть погляд на чашку кави або спогад про неї впливає на продуктивність роботи мозку. Таким чином можна вважати, що достатньо лише подумати про цей напій, аби збадьоритися зранку.
"Кава вважається одним з найпопулярніших напоїв, про його фізичний вплив відомо вже досить багато. Значно менше відомо про його психологічне значення. Іншими словами, як навіть видимі образи, що нагадують про нього, можуть вплинути на те, як ми думаємо", – говорить співавтор дослідження Сем Магліо.
І ще: Науковці назвали ідеальний режим роботи для сов
Разом з ще одним дослідником – Юджином Чаном – Магліо розглянув психологічний ефект, званий "фіксування установки", або праймінг. За їх словами, завдяки праймінгу вплив навіть тонких, майже непомітних сигналів або стимулів може змінити наше сприйняття навколишнього світу, наші думки та поведінку.
Оскільки в повсякденному житті ми часто стикаємося з образами, пов'язаними з кавою, або думаємо про сам напій, ми часто піддаємося процесу фіксування установки на каву. Автори дослідження вирішили дізнатися, чи дійсно це робить помітний вплив на людей, чи існує зв'язок між кавою та порушенням організму – підвищується їх фізіологічне збудження настільки, наскільки це можливо під час смакування чашечки кави.
Порушення належить до стану неспання й уважності: в мозку воно опосередковується певними ділянками мозку, які підвищують і потім підтримують свої рівні активності. Автори пояснюють, що психічне збудження може бути викликане багатьма речами, включаючи емоції, нейротрансмітери в мозку або кофеїн, який ми споживаємо (саме тому за допомогою кави можна "прокинутися"). Але чи однаково впливає на наш організм простий погляд на каву і сам напій?
Щоб з'ясувати це, команда вчених провела чотири окремих дослідження, працюючи з різними учасниками – представниками західної та східної культур. Широкий культурний діапазон випробовуваних знадобився для того, щоб фахівці могли порівняти ефекти сигналів, пов'язаних як з кавою, так і з чаєм. Під час роботи вони виявили, що учасники, які зазнали впливу сигналів, пов'язаних з кавою, відчували швидкий тік часу і думали в більш конкретних і точних термінах.
"Люди, які відчувають фізіологічне збудження – знову ж таки, в цьому випадку в результаті праймінгу, а не через вживання самої кави, – бачать світ у більш конкретних, детальних виразах. Це має низку наслідків для того, як люди обробляють інформацію і приймають рішення", – говорить Магліо.
Цей ефект був відносно сильним у представників західної культури, але не настільки вираженим в учасників, які виросли на Сході. Фахівці вважають, що це пов'язано з відмінностями в сприйнятті кави між двома культурними групами. За їх словами, в Північній Америці, наприклад, існує образ ділового бізнесмена, що поспішає на важливу зустріч з потрійним еспресо у руках, але в інших культурах подібного немає.
У майбутньому автори планують продовжити цю лінію досліджень та вивчити асоціації людей з різними продуктам харчування та напоями, а також те, як вони впливають на ефект праймінгу.
Читайте також: Названо три фактори здорового сну
-
21:47Голос країни 9: дивитись онлайн 11 випуск – чим завершилися нокаути
-
21:40Петро Порошенко жорстко прокоментував результати екзит-полу
-
21:30Вибори президента України 2019 – другий тур: дата голосування
-
21:23Lexus покаже розкішний мінівен
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:001 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу
-
20:49Науковці назвали ідеальний режим роботи для сов
-
20:23Xiaomi представила нову лінійку ноутбуків Mi Notebook
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:47Науковці дали пораду, яка допоможе збадьоритися зранку
-
19:18Учені розповіли, хто отримує найбільше задоволення від сексу
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Хижа в лісі стала найпопулярнішим помешканням на Airbnb
-
18:30Гороскоп на 1 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:13Samsung Galaxy S10 Plus та iPhone XS Max пройшли випробування на міцність: хто кого?
-
17:49Протримався 4 дні: Ніколас Кейдж вирішив розлучитися
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:57Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом у бікіні
-
16:32Вакарчук із дружиною прийшов на вибори 2019: відео
-
16:18Повний нуль: Apple AirPods 2 неможливо ремонтувати
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:49Нові фільми квітня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019
-
19:59Екзит-пол на виборах президента 2019 онлайн: результати голосування
-
19:05Розіграші на 1 квітня: кумедні приколи, як розіграти друзів чи колег
-
17:25Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
-
16:05Слово дня: СОПУХ
-
15:24Явка на виборах президента 2019 станом на 15 годину: дані ЦВК
-
13:22Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:19Популярні рок пісні: плейлист драйвової музики березня
-
09:23Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня
-
05:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 30 березня
-
21:23Олег Винник зібрався підкоряти Іспанію: огляд зіркових Instagram
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом