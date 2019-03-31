Науковці назвали ідеальний режим роботи для сов

"Совам", котрі пізно лягають спати і прокидаються, не підходить стандартний графік роботи з раннім пробудженням. Нове дослідження вчених підтвердило це.

Фахівці Університету Бірмінгема і Університету Монаша спостерігали за працюючими "совами" та "жайворонками". У період з 8:00 до 20:00 фахівці відстежували зміни у стані людей, пов'язані з сонливістю. Крім того, мозок добровольців постійно сканувався за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії.

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Учені виявили, що стандартний восьмигодинний графік роботи з 9:00 до 17:00 асоціюється у "сов" і "жайворонків" з різними реакціями організму. Люди, які рано прокидаються, в умовах такого графіка у цілому менш сонливі і мають кращу реакцією в ранкові години. У "сов" реакції поліпшуються лише в другій половині дня.

Дослідження показало, що графік роботи з раннім пробудженням (відповідний "жайворонкам") не підходить людям-"совам", і причина такої різниці криється в зв'язках між відділами головного мозку.

"Совам" не варто виходити на ранкові зміни

Сканування МРТ підтвердило: у "сов" у ранкові години зв'язку між різними відділами головного мозку ослаблені. В результаті у них знижується концентрація уваги, сповільнюються реакції і спостерігається сонливість. "Сови" на біологічному рівні не пристосовані для стандартного раннього початку робочого дня, – констатували автори дослідження.

На думку вчених, необхідність підлаштовуватися під непотрібний їм графік життя і роботи може провокувати у "сов" розвиток різних порушень, наприклад, вони частіше стикаються з депресіями, порушеннями сну. Також у них підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань.

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