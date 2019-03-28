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Названо три фактори здорового сну
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Щоб відчувати себе відмінно після сну, слід дотримуватися трьох простих, але надзвичайно важливих порад. Розповідаємо, що потрібно робити, щоб сон був міцним і здоровим?
Лікарі-невропатологи рекомендують правильно харчуватися, випивати достатню кількість води, а також уникати стресів. Крім того, не варто забувати, що сон має тривати 7-8 годин.
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Якщо ви збалансовано харчуєтесь, вживаєте достатньо білків і вуглеводів, то проблем зі сном не буде. Також впливає якість води, яку вживає людина протягом дня. Потрібно випивати достатню кількість рідини на день. А за кілька годин до сну потрібно відмовитися від кофеїну й алкоголю, адже це заважає здоровому сну, – порадили фахівці.
Також потрібно боротися зі стресами. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі. Бажано їх здійснювати перед сном, аби позбутися адреналіну, який накопичився за день.
Якщо втома у людини залишається, це означає, що ви спите мало або надто багато. Тому потрібно чітко виділяти на сон необхідну кількість часу, щоби отримати максимум користі від відпочинку під час ночі.
"Є люди, які можуть виспатися і за 6 годин, а є і ті, для кого норма – не менше дев'яти. В середньому сон триває 7-8 годин. Але виходи за рамки цих цифр – це вже патологія. Структура сну складається з п'яти циклів, в яких є глибока і поверхнева фази. Кожна з цих фаз має свою функцію. У фазі глибокого сну, в основному, відбувається синтез нашої життєдіяльності білків, гормонів і так далі. А програвання денних емоцій, тобто емоційне розвантаження та формування пам'яті, йде в поверхневій фазі", – наголосила лікар.
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