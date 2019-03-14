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Настя Каменських зачарувала апетитними формами

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Фото Каменських розмістила на сторінці в Instagram - фото 1
Фото Каменських розмістила на сторінці в Instagram / Elle.ua

Українська співачка Настя Каменських підкорила мережу ніжним образом. Але не обійшлося у фото і без перчинки.

Всього за годину фото артистки зібрало 25 тисяч лайків.

І ще: Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні

Цього разу співачка не стала оголятися хоч і вибрала пікантний наряд, що відкриває живіт. Фото вона розмістила на сторінці в Instagram. Шанувальникам дуже сподобався вибір наряду артистки. "Як можна бути такою гарною?", "Бомба!", "Яка ж красива", "Наша принцеса", "Дуже оригінальна спідниця", – захопилися фоловери.

Настя Каменських зачарувала апетитними формами - фото 314295

Тим часом інша популярна українська співачка, теле- та радіоведуча, актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нову спокусливу світлину. Підписники Даші вражені її тілом.

Читайте також: Настя Каменських знялася у спокусливій фотосесії: пікантні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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