Настя Каменських зачарувала апетитними формами

Фото Каменських розмістила на сторінці в Instagram / Elle.ua

Українська співачка Настя Каменських підкорила мережу ніжним образом. Але не обійшлося у фото і без перчинки.

Всього за годину фото артистки зібрало 25 тисяч лайків.

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Цього разу співачка не стала оголятися хоч і вибрала пікантний наряд, що відкриває живіт. Фото вона розмістила на сторінці в Instagram. Шанувальникам дуже сподобався вибір наряду артистки. "Як можна бути такою гарною?", "Бомба!", "Яка ж красива", "Наша принцеса", "Дуже оригінальна спідниця", – захопилися фоловери.

Тим часом інша популярна українська співачка, теле- та радіоведуча, актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нову спокусливу світлину. Підписники Даші вражені її тілом.

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