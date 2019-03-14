Даша Астаф'єва оголила груди на фотосесії (18+)

Популярна українська співачка, теле- та радіоведуча, актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нову спокусливу світлину. Підписники Даші вражені станом її тіла.

Даша часто тішить своїх фанів пікантними кадрами з фотосесій і цей раз не виняток. Співачка показала сміливе фото, яке вразило мережу.

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На новій зминці українська секс-бомба позує з повністю оголеними грудьми, прикриваючись лише кульками з трояндами всередині. Користувачі мережі оцінили форми дівчини і відзначили, що артистка прекрасно виглядає, а її грудям можна позаздрити.

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