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Даша Астаф'єва оголила груди на фотосесії (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва

Популярна українська співачка, теле- та радіоведуча, актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нову спокусливу світлину. Підписники Даші вражені станом її тіла.

Даша часто тішить своїх фанів пікантними кадрами з фотосесій і цей раз не виняток. Співачка показала сміливе фото, яке вразило мережу.

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На новій зминці українська секс-бомба позує з повністю оголеними грудьми, прикриваючись лише кульками з трояндами всередині. Користувачі мережі оцінили форми дівчини і відзначили, що артистка прекрасно виглядає, а її грудям можна позаздрити.

Читайте також: Даша Астаф'єва показала нове пікантне фото із фотосесії для Playboy Ukraine (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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