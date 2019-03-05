Настя Каменських знялася у спокусливій фотосесії: пікантні фото

Співачка Настя Каменських, яку фанати розкритикували за відверті фото, не звертає уваги на думку інших і продовжує показувати зухвалі гарячі знімки.

Так, артистка знову поділилася з фоловерами своєї сторінки в Instagram пікантними фото.

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Цього разу спокуслива співачка постає на фотографіях в білизні і боді чорного кольору, продемонструвавши свою фігуру. Зображення NK залишила без коментарів. Однак шанувальники доволі активно почали обговорювати нову порцію фотографій від зірки: "Настя, розкішний вигляд", "Супер-сексі, так тримати", "Фігура – бомба".

Однак були й ті, хто знову засудив відвертість Насті. "Поки не пізно, негайно на бігову доріжку", "Це пошло і зовсім не красиво".

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