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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Відома співачка Настя Каменських любить гратися з уявою свої шанувальників, підкидуючи часто знімки з відвертих фотосесій. Варто зазначити, що артистка вміло демонструє свої апетитні форми. Нове гаряче фото з’явилося й сьогодні. Заціни!

Нещодавно Настя показала кадри з аеропорту, а зараз похвалилася в Instagram-історіях знімками, зробленими в Єгипті. Зірка прилетіла на відомий курорт Шарм-еш-Шейх заради масштабного концерту, на якому виконала улюблені хіти свої фанів.

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Також співачка не упустила можливості поніжитися на ласкавому сонечку біля басейну. Настя поділилася знімками в чорному купальнику бікіні. На кадрі красуня демонструє на камеру розкішну зону декольте і бюст.

Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні - фото 312864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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