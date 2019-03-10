Настя Каменських розбурхала мережу жарким фото в бікіні

Відома співачка Настя Каменських любить гратися з уявою свої шанувальників, підкидуючи часто знімки з відвертих фотосесій. Варто зазначити, що артистка вміло демонструє свої апетитні форми. Нове гаряче фото з’явилося й сьогодні. Заціни!

Нещодавно Настя показала кадри з аеропорту, а зараз похвалилася в Instagram-історіях знімками, зробленими в Єгипті. Зірка прилетіла на відомий курорт Шарм-еш-Шейх заради масштабного концерту, на якому виконала улюблені хіти свої фанів.

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Також співачка не упустила можливості поніжитися на ласкавому сонечку біля басейну. Настя поділилася знімками в чорному купальнику бікіні. На кадрі красуня демонструє на камеру розкішну зону декольте і бюст.

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