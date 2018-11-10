Настя Каменських показала красуню-маму, а Катя Осадча – раритетне фото

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня з переможниці другого сезону проекту Модель XL. Цього разу нею стала красуня зі Львова Наталка Петрик. Раніше дівчина брала участь у проекті МастерШеф, в якому вона достатньо далеко зайшла, але перемогти їй так і не вдалося.

Наталка Петрик – переможниця проекту Модель XL

Сніжана Бабкіна цього тижня привітала Сергія з Новим роком! І мова не про всілякі "Олів'є" та "Шуби". Просто на днях Сергій Бабкін святкував свій ювілей. Співаку виповнилося 40 років. Наші вітання!

Сергію Бабкіну – 40

А от повз це фото ми просто не могли пройти. Настя Каменських, яку часто критикують через вульгарні фото в мережі, цього тижня запостила миле селфі з матусею. До слова, у неї також цього тижня був день народження.

Настя Каменських показала маму

Віталік Козловський продовжує запрошувати підписників у Instagram на свій концерт. Цього разу нагадування про виступ він завуалював типовим постом про кохання/стосунки. Віталій безупинно акумулює фрази типу: "Людина навіть з мільйоном недоліків буде ідеальною, якщо ти любиш її..." І Америку він не відкрив, і нічого особливого не написав, але його прихильники одразу ж засипали співака позитивними коментарями та підтримали його думку. До слова, знову фото, на якому він "світить" своїм торсом.

Цитатник Віталія Козловського

Цього тижня у мережі всі активно обговорювали зміни Слави Камінської. Воно й не дивно, адже співачка сама виклала пост зі світлинами, на яких видно, якою вона була десять років тому, і якою є зараз. Виконавиця не соромиться розповідати про пластичні операції, адже, на її думку, все можна підкорегувати, якщо це доречно. Гортайте серію:

Співачка Гайтана заінтригувала своїх фанів. Один із її останніх постів стосувався участі красуні у проекті "Танці з зірками". Виконавиця запитала підписників, чи хотіли б вони, щоб Гайтана танцювала у проекті, і хто мав би бути її партнером. Усі її фоловери одноголосно заявили, що були б раді бачити її на головному паркеті країни. Нагадуємо, що новий випуск Танців з зірками чекає на нас завтра о 21:00.

Гайтана хоче брати участь у Танцях з зірками

Якщо ви ще не бачили прем'єру кліпу на пісню Наталії Могилевської, присвяченої Кузьмі – заходьте сюди!

Упізнаєте цю милу дитину? От і нам було дуже складно це зробити. Перед нами маленька Катя Осадча. Телеведуча згадує, що пам'ятає передчуття свята, коли вона з сім'єю ходила до фотоательє. А ще вона вибачилася перед Юрієм Горбуновим за те, що Івасик більше схожий зараз на неї ;)

Дитяче фото Каті Осадчої

До слова, цього тижня на головному паркеті країни з'являться одразу двоє зіркових гостів. Свою композицію "Забери" виконає Сергій Бабкін, а от ALEKSEEV – свій хіт "Океанами стали".

ALEKSEEV з'явиться на Танцях з зірками

Ох, ловіть ще одне раритетне фото. Цього разу перед нами один з суддів проекту та хореограф Влад Яма.

Раритетне фото Влада Ями

Це фото спричинило справжнісінький фурор у мережі, адже на ньому не лише Наомі Кемпбел, а й Принц Чарльз. І це вам не булька з носа!

Наомі Кемпбел з'явилася на публіці з Принцом Чарльзом

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