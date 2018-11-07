Оголошена найсексуальніша жінка 2018 року: ефектні фото

Авторитетний журнал Billboard оголосив володарку титулу "Жінка року". у 2018 році почесне звання отримала 25-річна американська співачка і актриса Аріана Гранде. Дізнайтеся деталі!

Заслужену нагороду Аріана Гранде отримає на щорічній церемонії Billboard Women in Music, яка пройде 6 грудня в Нью-Йорку. За словами віце-президента журналу Росса Скарано, зірка "послідовно відстоює себе і свої рішення в світі, який часто не гостинний до настільки непохитних молодих жінок".

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"Вона робить свою музику і не прогинається під якісь музичні тренди", – підсумував Скарано. Він також наголосив, що Аріана активно висловлюється з приводу актуальних світових питань: захист прав ЛГБТ-спільноти, гендерна рівність, зміни в американському законодавстві щодо вогнепальної зброї тощо.

Після вибуху на своєму концерті в Манчестері в 2017 році Гранде допомогла організувати благодійний концерт One Love Manchester, який зібрав понад 23 млн доларів для допомоги жертвам теракту.

Нагадаємо, що в 2015 році "Жінкою року" стала Lady Gaga, в 2016 році цей титул присвоїли Мадонні, а в 2017 році нагороду отримала Селена Гомес.

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