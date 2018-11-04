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Весільний бум: дівич-вечір Регіни Тодоренко та весільна сукня для TAYANNA
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Спокуслива співачка TAYANNA розповіла, що іноді мріє про весілля та білу сукню. Допоможімо красуні обрати ідеальну для неї. Гортайте серію:
Чарівна Яна Соломко поділилася милим фото зі своєю донечкою. Співачка мандрувала до Туреччини та поділилася своїми враженнями від міста-мільйонника Стамбула.
Голосиста співачка Віра Кекелія вразила своїх підписників образом до Хелловіну. Її просто неможливо впізнати. Та й відвести погляд від цієї моторошної краси складно.
Чарівна Міка Ньютон поділилася з прихильниками радісною новиною. Співачка незабаром виходить заміж. Дивіться, яка мила пара!
Оля Цибульська показала свої "Танці з зірками". А точніше – репетицію танцю, який ви могли побачити в кліпі на пісню "Дівчинка". А вам сподобався новий кліп Олі?
Ловіть свіже селфі Сергія Притули та його "Вар'ятів". Команда нещодавно гастролювала по США, де не лише розважала наших земляків, розкиданих по усьому світу, а й змогла зібрати гроші, які допоможуть нашим воїнам!
Олександр Педан не перестає тішити своїх прихильників кумедними пародіями. Цього разу він "пройшовся" по вагітній співачці Beyonce та Insta-діві Кайлі Дженнер. Дивіться, що з цього вийшло:
Повз це фото Маші Єфросиніної ми не могли пройти! Вкотре вражаємося її розкішною фігурою та ідеальним виглядом! Маша вміє надихати.
Ловіть ще добірку теплих фото зі Стамбула. Цього разу ними поділилася співачка Джамала. Туди вона відправилася зі своїм коханим чоловіком і синочком.
Це розкішне фото Жанни Бадоєвої притягує погляди та лайки. Не дивно, що більшість її прихильників буквально засипали її компліментами, наголосивши, що фото нагадує кадр з фільму.
Чарівна Аліна Астровська поділилася серією фото, на яких головною героїнею є її подруга Регіна Тодоренко. Серія фото чітко не підписана, але нагадує вона справжнісінький дівич-вечір. Гортайте цю милу серію:
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