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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Весільний бум: дівич-вечір Регіни Тодоренко та весільна сукня для TAYANNA

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Регіна Тодоренко відгуляла дівич-вечір - фото 1
Регіна Тодоренко відгуляла дівич-вечір / maximum.fm/

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Спокуслива співачка TAYANNA розповіла, що іноді мріє про весілля та білу сукню. Допоможімо красуні обрати ідеальну для неї. Гортайте серію:

Чарівна Яна Соломко поділилася милим фото зі своєю донечкою. Співачка мандрувала до Туреччини та поділилася своїми враженнями від міста-мільйонника Стамбула.

Яна Соломко поділилася милим фото з донечкою - фото 286737
Яна Соломко поділилася милим фото з донечкою

Голосиста співачка Віра Кекелія вразила своїх підписників образом до Хелловіну. Її просто неможливо впізнати. Та й відвести погляд від цієї моторошної краси складно.

Чарівна Міка Ньютон поділилася з прихильниками радісною новиною. Співачка незабаром виходить заміж. Дивіться, яка мила пара!

Міка Ньютон виходить заміж - фото 286738
Міка Ньютон виходить заміж

Оля Цибульська показала свої "Танці з зірками". А точніше – репетицію танцю, який ви могли побачити в кліпі на пісню "Дівчинка". А вам сподобався новий кліп Олі?

Ловіть свіже селфі Сергія Притули та його "Вар'ятів". Команда нещодавно гастролювала по США, де не лише розважала наших земляків, розкиданих по усьому світу, а й змогла зібрати гроші, які допоможуть нашим воїнам!

Сергій Притула та його Вар'яти - фото 286741
Сергій Притула та його Вар'яти

Олександр Педан не перестає тішити своїх прихильників кумедними пародіями. Цього разу він "пройшовся" по вагітній співачці Beyonce та Insta-діві Кайлі Дженнер. Дивіться, що з цього вийшло:

Повз це фото Маші Єфросиніної ми не могли пройти! Вкотре вражаємося її розкішною фігурою та ідеальним виглядом! Маша вміє надихати.

Маша Єфросиніна поділилась літнім фото - фото 286742
Маша Єфросиніна поділилась літнім фото

Ловіть ще добірку теплих фото зі Стамбула. Цього разу ними поділилася співачка Джамала. Туди вона відправилася зі своїм коханим чоловіком і синочком.

Це розкішне фото Жанни Бадоєвої притягує погляди та лайки. Не дивно, що більшість її прихильників буквально засипали її компліментами, наголосивши, що фото нагадує кадр з фільму.

Розкішна Жанна Бадоєва - фото 286744
Розкішна Жанна Бадоєва

Чарівна Аліна Астровська поділилася серією фото, на яких головною героїнею є її подруга Регіна Тодоренко. Серія фото чітко не підписана, але нагадує вона справжнісінький дівич-вечір. Гортайте цю милу серію:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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