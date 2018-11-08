Могилевська презентувала кліп на зворушливу пісню, присвячену Скрябіну

У четвер, 8 листопада, відбулася прем'єра відео на пісню Наталії Могилевської "Personal Jesus", яке вона присвятила своєму другові Кузьмі Скрябіну. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Ідея відео належить Ользі Навроцької, знаменитому українському дизайнеру програми "Шанс". За словами Ольги, Кузьма багато хотів би сказати сьогоднішній Україні та не може. Саме так народилася її ідея використовувати в кліпі сурдопереклад.

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Задум пісні підтримала громадська організація "Вiдчуй" спільно зі школою Наталії Могилевської "Talant school". Такі різні діти, з порушенням слуху і без, разом зробили постановку на пісню "Personal Jesus".

Я хочу подякувати українській пресі, безпосередньо журналістам за приголомшливу реакцію на пісню "Personal Jesus" і дуже зворушливі заголовки після прем'єри пісні. За всю кар'єру в шоу бізнесі я не пам'ятаю такої реакції ні на одну зі своїх пісень. Я рада знати, що в сфері шоу-бізу України мене оточують відкриті серця. Я хочу жити в такій Україні, і я вірю, що Кузьма молиться за нас, – зазначила сама Наталя Могилевська.

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