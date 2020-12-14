Настя Каменських отримала премію у зухвалій сукні

Співачка Настя Каменських відвідала премію Музична платформа України, яка пройшла в Києві. На червоній доріжці артистка з'явилася в сріблястій довгій сукні від українського бренду ANNCHOO з високим розрізом.

Наряд співачка поєднувала зі світлими босоніжками. У вухах в неї були довгі сережки. Каменських зробила пишне укладання з кучерями, а в макіяжі закцентувала увагу на очах. Виглядала красуня чудово.

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Настя отримала нагороду Пісня року 2020 за свою композицію A HUEVO, яку продемонструвала на камеру. "Для мене величезна радість, що вам сподобався цей запаморочливий і пристрасний мікс двох культур – мексиканської та української!", – написала артистка під фото в Instagram.

Зваблива українська співачка Настя Каменських не перестає заводити своїх шанувальників в Instagram. Зірка поділилася черговим пікантним кадром у сміливому образі.

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