Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Настя Каменських у червоних ботфортах шокувала мережу зухвалою позою

  • 43
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка Настя Каменських розбурхала своїх прихильників черговим сміливим образом. Але на цей раз родзинкою кадру стало не вбрання, а поза зірки.

Так, Настя Каменських поділилася знімком, на якому вона постала в колготках-сіточці, високих яскраво-червоних чоботях на підборах і ультракороткому комбінезоні, туніці або футболці, на фото не розгледіти, шортів або спідниці теж не видно.

І ще: Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд

Гарячі образи артистки фанати бачили й раніше, але на це раз зірка здивувала своєю позою. Настя високо підняла ногу, що додало кадру пікантності.

Сама співачка пояснила, що вона хоче сказати таким фото, дуже лаконічно: "Настрій: вриватися у цей тиждень!".

Читайте також: Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
  • 04 грудня, 17:20
  • 178
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 107
Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
  • 30 листопада, 18:05
  • 249
Загрузка...
Новини