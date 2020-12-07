Настя Каменських у червоних ботфортах шокувала мережу зухвалою позою

Сексуальна українська співачка Настя Каменських розбурхала своїх прихильників черговим сміливим образом. Але на цей раз родзинкою кадру стало не вбрання, а поза зірки.

Так, Настя Каменських поділилася знімком, на якому вона постала в колготках-сіточці, високих яскраво-червоних чоботях на підборах і ультракороткому комбінезоні, туніці або футболці, на фото не розгледіти, шортів або спідниці теж не видно.

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Гарячі образи артистки фанати бачили й раніше, але на це раз зірка здивувала своєю позою. Настя високо підняла ногу, що додало кадру пікантності.

Сама співачка пояснила, що вона хоче сказати таким фото, дуже лаконічно: "Настрій: вриватися у цей тиждень!".

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