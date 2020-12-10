Розкішна Настя Каменських спокусила підписників довгими ніжками у відвертому вбранні

Зваблива українська співачка не перестає заводити своїх шанувальників в Instagram. Зірка поділилася черговим пікантним кадром у сміливому образі.

Так, Настя Каменських опублікувала знімок, на якому вона лежить на дивані, навколо розкидані фотографії, але найголовніше, що оцінили фанати, наряд співачки: коротеньке плаття, яке оголює ноги красуні, які, завдяки вдалому ракурсу, здаються дуже довгими.

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"У кожного є та сама пісня, яка, скільки б не слухав, потрапляє в саме серце. Її не просто слухаєш, а відчуваєш кожною клітинкою. І навіть в найхолодніший зимовий вечір вона подарує неймовірне тепло", – написала співачка.

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