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Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнімо цього тижня зі спокусливої Олі Цибульської. Красуня виклала в мережу фото, на якому вона позує у спокусливому топі та шортах, які виграшно підкреслюють її неймовірну фігуру. Насолоджуйтеся спокусливим кадром співачки, а також коментарями, які під ним залишили її прихильники: "Крута брюнетка", "Наче знову 18 років", "Красуня", "Дуже сексуальна".
А ми продовжуємо. Наступною у нашій добірці є Настя Каменських, котра цього тижня виклала круте фото зі спортзалу, на якому співачка позує у спокусливому боді. Тож немає нічого дивного, що її прихильники не лише вподобали новий кадр зірки, а й потішили її теплими словами: "Сексі", "Ти бомба", "Красуня", але були й ті, хто розкритикував Настю: "Вашу шкіру покращує лише фотошоп".
Відвертим кадром цього тижня з прихильниками поділилася Леся Нікітюк. Улюблена українська телеведуча знялася у коротенькій сукні, яка виграшно підкреслює її неймовірно довгі ноги. Не дивно, що підписники Лесі буквально засипали ведучу компліментами й теплими словами: "Найкраща", "Круте фото", "Ну нічого собі", "Яка ж ви класна", "Ух, гаряча", "Воу-воу, легше", "Ліву руку приберіть".
Цього тижня своїх підписників провокувала Тіна Кароль, котра виклала серію фото з бекстейджу останнього випуску "Танців з зірками". На світлинах красуня позує у відвертій сукні, тож немає нічого дивного, що фанати поп-діви не стримували своїх емоцій: "Це дуже красиво", "Шикарно", "Богиня", "Надто сексуально", "Цей погляд уже зводить мене з розуму", "Просто ідеал", "Нереально красива".
Юлія Саніна теж неабияк розбурхала користувачів мережі цього тижня. Співачка виклала фото, на якому позує у спокусливому образі, що шалено сподобалося її підписникам в інстаграмі. Про це свідчать коментарі, які вони залишили під її постом: "Краса неземна", "Неймовірна", "Яка ж крута", "Юлічка, ти наша бомба", "Яка талія".
Наостанок залишимо Аллу Костромічову, котра кокетливо закуталася у ковдру. Насолоджуйся затишним фото моделі, а також читай, що їй написали підписники під світлиною: "Алло, а можна до тебе під ковдру?", "Прекрасна", "Ви дуже красива", "Прекрасне фото", "Дуже затишно та ніжно".
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