Наскільки часто ми беремо смартфон до рук без необхідності: цікаве дослідження

Учені довели, що люди відволікаються на смартфон без видимих причин

"Мені повідомлення прийшло" – це популярне виправдання, з'ясували британські дослідники. Вони провели експеримент, який показав, що 89% усіх взаємодій зі смартфоном ініціюють самі користувачі. Повідомлення привертають увагу тільки в 11% випадків.

Ці результати спростовують думку, що гаджети порушують спокій людей, пише журнал Computers in Human Behavior.

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В експерименті брали участь 37 добровольців. Їх середній вік – 25 років, більшість – чоловіки. Піддослідні мали три дні поспіль носити на одязі невеликі камери та записувати усі свої дії. Зйомка тривала приблизно 5 годин на добу. Всього вийшло 200 годин відео, на яке потрапило 1130 взаємодій зі смартфонами.

Що виявив аналіз відео?

У середньому добровольці за раз користувалися смартфоном 64 секунди, в половині всіх випадків – 23 секунди або менше. Найчастіше заходили в WhatsApp (22% взаємодій), перевіряли повідомлення та дивилися час на екрані блокування (17%), сиділи в інстаграмі (16%) і в фейсбуці (13%). Учасники брали та здійснювали дзвінки менш ніж в 1% взаємодій. Середня перерва між увімкненням смартфона – близько п'яти хвилин.

Результати свідчать, що у 9 з 10 випадків ми беремо смартфон до рук без причини.



У більшості випадків ми відволікаємося на смартфон самостійно

Під час експерименту виявилося, що повідомлення електронної пошти були найважливішими для користувачів. А ось групові чати майже завжди ігнорувалися. Коли добровольці залишалися одні або були вдома, вони користувалися смартфоном частіше, ніж у суспільстві або на роботі.

У дослідження є обмеження – учасники мали право вимкнути камеру в будь-який момент або видалити частину відео, щоб зберегти таємницю особистого життя. Скільки взаємодій з гаджетами залишилися за кадром, достеменно невідомо.

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