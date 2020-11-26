Європарламент зобов'язав виробників вказувати ремонтопридатність смартфонів

Ремонт смартфона після закінчення гарантійного терміну нерідко пов'язаний з "підводними каменями" на кшталт величезної кількості клею, що ускладнює доступ до комплектуючих. При цьому дізнатися про такі особливості конструкції гаджета перед покупкою практично неможливо. Але все може змінитися!

Європарламент прийняв рішення про запровадження обов`язкового маркування електронних пристроїв із зазначенням рейтингу їх ремонтопридатності. Рішення прийняли більшістю голосів: 395 людей висловилися за нововведення, 94 – проти, ще 207 утрималися.

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Тож уже з січня на території Франції почнеться випуск відповідних наклейок для коробок смартфонів, ноутбуків і іншої цифрової техніки. З нагоди прийняття нової резолюції Австрія також планує знизити вартість послуг сервісних центрів, запропонувавши субсидії на ремонт для споживачів у розмірі 50%, якщо ціна ремонту не перевищує € 100.

"Ми вважаємо, що прийняття рішення посприяє швидкому введенню обов'язкового індексу ремонтопридатності для всієї електронної продукції, яка реалізується на території Євросоюзу. Це дозволить споживачам оцінювати електротехнічні гаджети під час покупки", – зазначив Уго Валлаурі, співзасновник проєкту Restart.



Ремонтопридатність оцінюватимуть за шкалою від 1 до 10

Оцінка гаджетів проводитиметься за 10-бальною шкалою. Примітно, що у рішенні враховувалося опитування, проведене у 2014 році незалежною дослідницькою компанією. Тоді 77% жителів Європи відзначили, що краще б купили новий пристрій, а не несли його на ремонт.

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