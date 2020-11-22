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Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
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Представники аналітичного агентства WhistleOut провели дослідження того, скільки користувачі різних вікових категорій проводять часу зі своїми смартфонами. Виявилося, що найбільш активна частина – 56 днів на рік. Розповідаємо, про кого йде мова!
Останні роки психологи все частіше говорять про проблему залежності від смартфонів – однієї з різновидів комп'ютерної залежності.
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Однак з початком епідемії коронавірусу залежність відійшла на другий план, оскільки навіть ВООЗ рекомендує людям проводити час за іграми, щоб менше контактувати з іншими. Дослідники з компанії WhistleOut вирішили визначити, скільки точно часу люди різного віку проводять зі смартфонами.
Аналіз проводився за такими віковими групами: міленіали (1982-2004 роки народження), покоління X (1961-1981 роки народження) і покоління бебі-бумерів (1943-1960 роки народження). Як виявилося, час, який витрачають на смартфон представники кожної з цих груп, помітно відрізняється:
- Міленіали – 3,7 години в день
- Покоління X – 3 години в день
- Бебі-бумери – 2,5 години в день
Якщо відняти час сну, то виходить, що перші витрачають 23,1% свого часу на смартфон. Другі – 16,5% дня, а треті – 9,9%. Якщо перевести все це в дні, тижні та місяці, виходить, що міленіали проводять близько 56 днів на рік зі своїми телефонами. При цьому середньостатистична людина проводить зі смартфоном 8,74 року життя.
Правда, незрозуміло, чому в дослідженні не враховувалися так звані зумери – наймолодше покоління, яке народилося після 2000. Вони, здається, побили б рекорд міленіалів з легкістю!
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