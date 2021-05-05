NASA змоделювало падіння астероїда на Землю: чи зможе вижити людство

Чи зможуть вижити люди після зіткнення Землі з астероїдом

Учені NASA створили комп'ютерну симуляцію падіння астероїда на Землю. Це вони зробили, щоб припустити, які у людства шанси на виживання.

Виявилося, люди не зможуть уникнути зіткнення, пише Independent.

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Наразі, згідно з висновками дослідників, на Землі немає технології, яка допомогла б уникнути подібної загрози. Після зіткнення можуть зникнути кілька країн або цілий континент.

Навіть якщо про це стане відомо за пів року, люди не встигнуть запустити космічний корабель, який змінить траєкторію польоту астероїда. Єдиний вихід, який придумали уряди країн, – евакуація населення з району гіпотетичного падіння небесного тіла.



Учені вивчали шанси на порятунок під час зіткнення з астероїдом

"Ці навчання у результаті допомагають спільноті планетарного захисту спілкуватися один з одним і з нашими урядами, щоб гарантувати, що ми всі скоординовані, якщо у майбутньому буде виявлена ​​потенційна загроза зіткнення", – заявив директор підрозділу NASA з дослідження об'єктів, які зближуються з Землею, Ліндлі Джонсон.

Раніше сонячний зонд Паркер знову встановив новий рекорд – тепер він став першим рукотворним об'єктом, який зумів розвинути швидкість понад 500 тисяч кілометрів на годину. У NASA підтвердили, що Паркер пролетів за 10,4 мільйона кілометрів від Сонця на швидкості 532 тисяч км/год, що стало новим рекордом. Для порівняння – лише за годину зонд зумів би облетіти навколо Землі 13 разів.

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