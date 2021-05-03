Космічний зонд Juno зробив неймовірні знімки супербурі на Юпітері

Космічний зонд NASA Juno зробив неймовірні фотографії супербурі на Юпітері. Знімки були зроблені під час недавнього прольоту повз газового гіганта на висоті 5 333 миль.

Як повідомляють у NASA, мета корабля Juno, який запустили у 2011 році, полягає в тому, щоб зрозуміти походження і еволюцію планети, під щільним хмарним покровом якої зберігаються секрети фундаментальних процесів і умов, які управляли нашою Сонячною системою під час її формування. Juno завершить свою місію в вересні 2025 року.

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Які дані повинен зібрати апарат Juno

визначить, скільки води є в атмосфері Юпітера, що допоможе визначити, яка теорія формування планет правильна.

загляне у атмосферу планети, щоб виміряти склад, температуру, рух хмар і інші властивості.

нанесе на карту магнітне і гравітаційне поля Юпітера, щоб виявити глибинну структуру планети.

дослідить і вивчить магнітосферу планети біля полюсів, що дасть нове розуміння впливу величезного магнітного силового поля планети на її атмосферу.

Ці дані зроблять величезний крок вперед, допомагаючи вченим зрозуміти, як формуються планети-гіганти, а також дізнатися, яку роль вони зіграли в об'єднанні іншої частини нашої сонячної системи.

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