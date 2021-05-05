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Зонд NASA пролетів біля Сонця на рекордній швидкості

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Зонд NASA пролетів біля Сонця на рекордній швидкості - фото 1

Сонячний зонд Паркер знову встановив новий рекорд – тепер він став першим рукотворним об'єктом, який зумів розвинути швидкість понад 500 тисяч кілометрів на годину.

У NASA підтвердили, що Паркер пролетів за 10,4 мільйона кілометрів від Сонця на швидкості 532 тисяч км/год, що стало новим рекордом. Для порівняння – лише за годину зонд зумів би облетіти навколо Землі 13 разів.

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Паркер почав свою місію у 2018 році, але вже зібрав величезну кількість корисних даних, а також здобув чимало нових досягнень. І практично кожен новий проліт біля Сонця – нове досягнення.

Для того, щоб зонд міг літати біля Сонця, але при цьому не розплавився, його траєкторія польоту – це серія гравітаційних маневрів навколо зірки і Венери. Таким чином він отримує додатковий розгін, з кожним разом пролітаючи все ближче до Сонця.

Зонд NASA пролетів біля Сонця на рекордній швидкості - фото 458109

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