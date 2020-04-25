NASA показало знімок з Хаббла в день його 30-річчя

Космічному телескопу імені Едвіна Хаббла 24 квітня виповнилося 30 років, на честь ювілею агентство NASA показало новий знімок.

Хаббл сфотографував туманності NGC 2014 і NGC 2020 на Великій Магеллановій Хмарі (галактика-супутник Чумацького Шляху).

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24 квітня 1990 американський шаттл Діскавері STS-31 стартував з апаратом на борту і вивів його на розрахункову орбіту на наступний день. США запустили на орбіту Землі найбільшу і найдорожчу астрономічну обсерваторію. До 2019 року вчені різних країн опублікували близько тисячі наукових робіт на основі спостереження телескопа Хаббл. У NASA обіцяють підтримувати роботу обсерваторії, поки її робота буде продуктивною.

Тим часом на поверхні Марса вдалося сфотографувати незвичайний природний малюнок, який нагадує дракона.

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