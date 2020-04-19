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На поверхні Марса знайшли "дракона": фотофакт

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Марс - фото 1
Марс / uahirise

На поверхні Марса вдалося сфотографувати незвичайний природний малюнок, який нагадує дракона.

Зображення отримане за допомогою камери HiRISE, встановленої на борту космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter.

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Знімок "дракона" був зроблений над каньйоном Мелас-Часма (Melas Chasma), який розташований в долині Маринер (Valles Marineris). Незвичайний рельєф тут склався через поєднання різних порід.

Світла область – це блоки з древніх порід. Більшість з них округлі, діаметром від 100 до 500 метрів. На думку фахівців, ці форми виникли через ерозію, можливо, під впливом вітру.

Дракон на Марсі - фото 398970
Дракон на Марсі

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Джерело: uahirise
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